Экс-нардепа Киву заочно приговорили к 14 годам – решение суда
Бывшего нардепа от ОПЗЖ Илью Киву приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом говорится в решении Лычаковского районного суда Львова, сообщает Украинская правда.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:
- ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвата государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины),
- ч. 2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),
- ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины.
Окончательно экс-нардепу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.
Рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку последний скрывается от органов следствия и суда на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором, а именно: на территории Российской Федерации, а также объявлен в международный розыск.
Указано, что в течение тридцати дней со дня провозглашения приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд.