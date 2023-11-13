США считают, что на войне погибли 70 тысяч военных ВСУ – The Economist

Журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников утверждает, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных, сообщает Европейская правда.

Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы.

"По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены" , – говорится в статье.

Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда. Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.

Напомним, в октябре британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

В августе издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за более чем полтора года полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч.