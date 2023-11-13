США выкупили для Украины партию установок Gepard у Иордании – СМИ

США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину. Ранее оружие было продано Амману Нидерландами. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным источников газеты, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн. евро.

Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие немецкого производства, которое пошло в Иорданию в 2016 году, за 21 млн евро, что газета назвала "смешной ценой". Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.

Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, комментирует издание.

De Telegraaf отмечает, что это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.