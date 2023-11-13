Войска РФ перешли в активную оборону на Бахмутском направлении – спикер ВСУ

На Бахмутском направлении российские силы перешли от обороны к активной обороне и пытаются разведать слабые участки в обороне украинских военных. Впрочем, стратегических успехов на всей линии столкновения от Купянска до Бахмута в армии РФ нет. Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает Радио Свобода.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он потерял предварительно. Наши военнослужащие при лучшем случае переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за минувшие сутки отбили наши воины 10 атак противника. Это Клищиевка" , Андреевка" , – говорит Фитьо.

В ВСУ подготовку армии РФ к активным боевым действиям, отмечает Фитьо, видели еще перед октябрем. Подготовка продолжалась около трех месяцев. Но вместе с тем готовились и в ВСУ.

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то добиться успехов" , - добавляет Фитьо.

Накануне командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что российские военные активизировались на Бахмутском направлении и пытаются "вернуть утраченные позиции", но Силы обороны Украины "действуют профессионально" и отражают атаки армии РФ.

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