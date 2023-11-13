Каски, бронежилеты, сухпайки: Британия отправила ВСУ пакет помощи

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины необходимые вещи и снаряжение накануне зимы. Об этом заявили в британском Минобороны, сообщает Европейская правда.

Пакет включает 82 тысячи касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.

Ранее сообщалось, что еще 30 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании

До этого министр обороны Британии Грант Шаппс заверил, что Британия продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы".