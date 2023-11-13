Финляндия запретила въезд россиянам на велосипедах

Пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ. Запрет применяется с 9 ноября. Ограничение связано с нелегальной миграцией, сообщает РБК-Украина.

Пограничная служба Финляндии сообщила, что за последние месяцы в страну через пункты пропуска из РФ пытались попасть исключительно большое количество людей без документов.

Большинство из них пересекают границу на велосипеде, поэтому с 9 ноября введен запрет на такой въезд. Об этом сообщил заместитель начальника Юго-Восточной пограничной службы Финляндии Юкка Луккари.

Число людей, пытающихся въехать без въездных документов, резко возросло с августа. По состоянию на 13 ноября таких мигрантов уже 110 человек. Среди них не было граждан России и Украины. За последнюю неделю среди них были граждане Ирака, Сирии, Йемена и Сомали. Эти люди не имели виз, но просили международное убежище. Они прибывают в Финляндию из России через пограничные пункты Ваалимаа и Нуйямаа.

Если раньше российские пограничники не допускали к пересечению границы людей без виз, то сейчас ситуация изменилась. По оценке пограничной службы Финляндии, это явление нелегальной миграции.

За последнюю неделю через пункт пропуска пытались попасть на велосипеде около 30 мигрантов. У них не было документов, фонарей на велосипедах и велосипедных шлемов.