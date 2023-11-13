В британской разведке прокомментировали данные об алкоголизме и наркомании в армии РФ

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало сообщения о наркомании и алкоголизме в рядах оккупационных войск РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 13 ноября.

Британская разведка ссылается на данные российского независимого издания "Верстка", согласно которым до 15% российских солдат, которые сейчас находятся в Украине, употребляют наркотики, в частности амфетамины и каннабис. В материале говорится, что наркотики легко достать даже на передовой.

В ведомстве отмечают, что этим данным можно доверять. Они сопровождаются многочисленными сообщениями о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих, поступающих с момента вторжения РФ в Украину.

В обзоре говорится, что российские командиры наказывают тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками, отправкой в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые уже стали штрафными подразделениями.

Британская разведка отмечает, что одними из причин низкой дисциплины и злоупотребления наркотическими веществами в рядах российских оккупационных войск является отсутствие ротации боевых подразделений.