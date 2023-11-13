ОВА: Россияне обстреляли центр и больницу в Херсоне, есть погибшие

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Прокудин в Telegram.

"Российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона. Пострадали шесть человек. От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец".

Он сообщил, что в хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего - ранения в районе живота.

Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Перед этим захватчики обстреляли больницу в Херсоне - в результате обстрела уничтожена "скорая" и другие автомобили.

Что предшествовало: Перед этим российские военные нанесли удар из артиллерии по машине в окрестностях Херсона, в результате чего погиб пенсионер, получили ранения двухмесячная девочка и ее мать.