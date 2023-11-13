Кулеба обратился к Совету ЕС: просил об оружии и поддержке переговоров о вступлении

Глава МИД Дмитрий Кулеба в обращении к Совету министров иностранных дел ЕС в понедельник призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и ускорить работу над 12-м пакетом санкций против РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба поблагодарил ЕС за предоставление оружия и боеприпасов, а также за шаги, которые поднимают моральный дух украинцев, в частности, украинских воинов.

Он подчеркнул, что невозможно переоценить положительное влияние недавнего решения Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Благодаря положительной рекомендации Еврокомиссии украинцы почувствовали, что наша борьба не напрасна, что наши усилия признаны.

Мы рассчитываем на единодушную поддержку ваших лидеров в декабре, когда Европейский совет встретится для принятия решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС", – отметил он.

Кулеба заверил, что Украина прилагает все усилия для принятия решения о рамке переговоров, и напомнил, что в день публикации Еврокомиссией отчета президент Зеленский подписал соответствующий указ о подготовке к переговорам.

Министр остановился на приоритетных военных потребностях Украины. Он призвал увеличить военную поддержку и сократить время ее доставки.

В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях.

Глава МИД отдельно подчеркнул важность дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия и предоставления соответствующих боеприпасов.

"Мы благодарны за всю оказанную поддержку. Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению 1 миллиона артиллерийских боеприпасов", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил о своем призыве к созданию общего пространства оборонных индустрий государств ЕС и стран-кандидатов на вступление: "Впоследствии это сотрудничество должно стать одним из столпов Общей политики безопасности и обороны ЕС".

Он также призвал ускорить принятие 12-го пакета санкций ЕС против России.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсуждают дальнейшую поддержку Украины в ее оборонительной войне против России.