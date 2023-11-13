Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

Германия до конца года передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает Укринформ.

Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер на форуме "Формула успеха Украины".

"Оборонная промышленность нашей страны тоже заинтересована выстраивать долговременные стратегические отношения с вашей страной. Наша поддержка в основном направляется на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot" – сказал немецкий дипломат.

Он отметил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставить Украине еще две системы ПВО IRIS-T в дополнение к трем переданным ранее. Дипломат подчеркнул, что это важно для лучшей защиты украинских городов от российских ракет.

"Также мы делаем свой значительный вклад в укрепление украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических способностей. Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений (электроэнергии в Украине – ред.)" – подчеркнул Егер.

Как сообщалось, с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023-го ФРГ предоставила Украине военную помощь более чем на 17,09 млрд евро.