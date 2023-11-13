"Нафтогаз" взял под свое управление еще один облгаз Фирташа
АО "Закарпатгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".
"Закарпатгаз" стал 19 предприятием, перешедшим под контроль государства с начала текущего года. Компания обслуживает 278 тыс. домохозяйств и свыше 4 тыс. юрлиц", - говорится в сообщении.
"Для жителей Закарпатья тарифы, личные счета и реквизиты для оплаты остаются неизменными", - уточнили в "Нафтогазе".
Напоминаем:
В конце мая 2022 по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
До 2022 года указанные компании контролировались Дмитрем Фирташем и занимали практически монопольное положение на этом рынке.
"Нафтогаз Украины" в сентябре 2022 года зарегистрировал ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), основным видом деятельности которого указано распределение газа через местные (локальные) трубопроводы.
Кабинет министров постановлением №1335 от 25 ноября 2022 передал "Газсетям" в эксплуатацию государственные газораспределительные сети.