ЕС отправит миссию в Украину с предложением обязательств по безопасности

Европейский Союз в начале декабря направит миссию в Украину, которая представит предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

"Вы знаете, что европейские лидеры поручили мне задачу на последнем Европейском совете сконструировать обязательства по безопасности от ЕС Украине. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", – сказал Боррель.

Он добавил, что "был бы счастлив" сам посетить Киев, если будет иметь возможность.

На саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

На саммите в июне лидеры ЕС выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности". Впрочем, по данным СМИ, его намерения встретили сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и могут не быть реализованными в нынешнем виде.