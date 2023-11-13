СМИ: До конца года Франция планирует обучить 7 тысяч украинских военных
В этом году Франция собирается обучить 7000 украинских военных. Это происходит в рамках миссии Европейского союза по военной помощи, сообщает Деловая столица.
Об этом пишет Associated Press.
Первоначальной целью миссии ЕС было научить 15 000 солдат, но она намного превысила эту цель и теперь планирует достичь 35 000 к концу этого года.
"Кроме базовой подготовки по обращению с оружием, оказания первой помощи на поле боя и других навыков, инструкторы также передают специальные военные ноу-хау, начиная от разминирования и нанесения ударов с воды на борту небольших катеров к ремонту оборудования, обучению офицеров и даже помощи украинским военным капелланам", — пишет издание.
Отмечается, что на прошлой неделе французская армия предоставила агентству Associated Press доступ на тренировочную базу в сельской местности Франции, чтобы понаблюдать за тем, как последний класс украинских пехотинцев проходит испытание в конце четырехнедельного курса.