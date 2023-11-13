Ермак провел встречу с Блинкеном в Вашингтоне: о чем говорили

Глава Офиса президента Андрей Ермак в рамках визита в Вашингтон провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинскую делегацию в Вашингтоне возглавляла первый вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко. В состав делегации вошли кроме Ермака посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, советники руководителя ОП Дария Заровная и Владислав Власюк.

Со стороны Штатов во встрече участвовали и. о. первого заместителя госсекретаря, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента США.

От имени президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил глубокую благодарность администрации президента США Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь Украине.

Руководитель ОП подробно проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте и приоритетных потребностях Сил обороны Украины, в частности, в системах ПВО. Он добавил, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.

"С приближением зимы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора" , — подчеркнул глава ОП.

Ермак акцентировал внимание на важности скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкции против России и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.