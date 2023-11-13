Зеленский и Залужный назвали самые сложные направления фронта

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перечислили направления украинского фронта, где ситуация самая сложная и горячая, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в распространяемом в соцсетях видеообращении, Залужный в Telegram.

"Авдеевка, Марьинка, Бахмутское направление, Лиманское направление, Купянск, Запорожье, Херсонщина - на каждом из этих направлений сложно".

Президент добавил, что в понедельник заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко.

Зеленский не раскрыл детали отчетов, но поблагодарил эти структуры за то, что "Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать правильно, мощно, как на земле, так и в Черном море".

Генерал Залужный, со своей стороны, подробно рассказал об обстановке на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

"Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая".

В то же время, по словам главнокомандующего, Вооруженные силы продолжают наступление на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, Браун и Залужный обсудили планы Украины на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и дронах.

Обсудили также вопросы подготовки украинских военных и восстановления боеспособности подразделений.