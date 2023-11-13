Министр обороны Израиля: ХАМАС потерял контроль над Сектором Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газы и отступает на юг, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает The Time of Israel, i24news.tv.
"Нет сил ХАМАСа, способных остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские грабят базы ХАМАСа. Они не доверяют правительству".
По словам Галанта, в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против тоннелей ХАМАС.
После заявления Израильские медиа опубликовали фото бойцов бригады "Голани" с флагами Израиля в зале парламента ХАМАС в Газе.