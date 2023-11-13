Дуда назначил Моравецкого премьером и поручил сформировать новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра, возложив на него миссию по формированию правительства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает RP.

Сегодня состоялось первое заседание Сейма 10-го созыва, а также заседание Сената 11-го созыва. В соответствии с Конституцией, на первом заседании Сейма премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил правительство в отставку.

Партия "Право и справедливость", которую представляет Моравецкий, получила 194 места в Сейме. Это означает, что партия "Право и справедливость" должна искать партнеров по коалиции, однако ни одна из групп, прошедших в Сейм, не выразила желания создать коалицию.

После Дуда возложил миссию по формированию правительства на Матеуша Моравецкого. Президент страны отметил, что последние восемь лет были хорошими для Польши.

"Впереди большие задачи, особенно для тех, кто остается в политике, кто будет работать в Сейме. Премьер-министр вновь получил портфель для формирования нового Совета министров. Я верю, что премьер-министр сформирует его так, как мы здесь обсуждали, как он меня заверил, найдет большинство, которое поддержит новый Совет министров в Сейме, и сможет продолжить развитие республики не только в рамках Объединенной правой, но и в более широком парламентском соглашении" , - заявил Дуда.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По итогам выборов оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 30,70% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 14,40%, а Левая партия - 8,6%.

Президент Анджей Дуда дал правящей националистической партии "Право и справедливость" первый шанс сформировать правительство. Но у ПиС нет большинства, а поскольку все остальные партии исключили сотрудничество с ней, ее задача кажется практически невыполнимой.