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Россияне обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано более 100 взрывов

Россияне обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано более 100 взрывов
Фото: wikimedia.org

В приграничных районах Сумской области за день 13 ноября было зафиксировано 16 обстрелов и 103 взрыва, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Дословно:

  • "Великописаревская община: произведен сброс ВОГ с дрона (2 взрыва) и обстрелы из артиллерии (8 взрывов).
  • Шалыгинская община: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Середино-будская община: был минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из АГС (45 взрывов).
  • Краснопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Новослободская община: враг бил из артиллерии (1 взрыв) и минометов (3 взрыва).
  • Юноша: 5 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произведен обстрел из САУ (5 взрывов).
  • Белопольское общество: были обстрелы из ствольной артиллерии (12 взрывов).
  • Миропольское общество: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов)".

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