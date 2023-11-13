Кулеба спрогнозировал, когда Украина начнет переговоры о вступлении с ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает, что переговоры Украины с Европейским Союзом о вступлении стартуют в начале следующего, 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Кулеба предостерег, что до конца года ждать открытия переговоров с ЕС не стоит, напомнив, что там в 20-х числах декабря по случаю Рождества "уже все празднуют и в отпусках".

"Мы говорим о начале переговоров непосредственно – сейчас должен дипломатично сказать – уже в начале следующего года, но в начале в широком понимании, а не на первый месяц", – пояснил он.

Министр добавил, что "намек" на ориентировочную дату начала переговоров содержится в отчете Европейской комиссии, где содержится рекомендация об открытии переговоров.

"(Там. – Ред.) написано, что до марта (2024 года. – Ред.) Евркомиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной даже не рекомендаций, а, скажем так, пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это такой ориентир", – добавил Кулеба.

Напомним, в украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.