ISW: Россияне имеют подтвержденные успехи возле Авдеевки
13 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), к востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки).
Несколько российских военных блогеров утверждали, что продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода и на севере Авдеевки.
Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что якобы сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными.
Однако ISW не замечает заявлений России о том, что российские войска захватили Авдеевский коксохимический завод.
Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали и продвинулись вблизи Авдеевки 13 ноября. По их сообщениям, украинские силы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.
Другой российский военный блогер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).
Российские источники утверждали, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и продвинулись 13 ноября. Российские военные блогеры утверждали 12 и 13 ноября, что украинские войска удерживают позиции в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр) и незначительно расширили зону контроля к югу от поселения.
Ключевые выводы ISW за 13 ноября
- Российские государственные СМИ обнародовали и впоследствии опровергли сообщения о "перегруппировке" российских сил на восточном (левом) берегу Херсонской области на позиции дальше на восток от реки Днепр. Российское командование и/или аппарат российских государственных СМИ не смог создать скоординированную информационную линию для ответа на украинские наземные операции на восточном берегу.
- Существуют три гипотезы различной вероятности относительно обнародования отчетов о перегруппировке России на восточном берегу Херсонской области: они могут свидетельствовать о фактических дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования, которые, возможно, преждевременно начали информационное пространство; российское военное командование альтернативно могло дать указание государственным СМИ обнародовать, а затем отозвать эти отчеты в рамках информационной операции, целью которой является недооценка украинскими силами российской живой силы на восточном берегу Херсонской области.
- Независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА "Новости", реакция на них свидетельствует о том, что события в Херсонской области продолжают оставаться очень болезненными в информационном пространстве и подчеркивает, что российское медиа-пространство до сих пор не сплотилось вокруг единой риторической линии о происходящем на восточном берегу Днепра.
- Украинские и российские источники отметили, что погодные условия влияют на боевое пространство, но не прекращают операции.
- Украинские официальные лица отметили, что Украина, вероятно, проведет кампанию блокирования российских маршрутов поставок зимой.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что 13 ноября 100-е гражданское судно вышло из Черноморского коридора для гражданских судов.
- Сообщается, что бывший персонал группы Вагнера отвергает попытки вербовки российского Министерства обороны (МО), направленные на подчинение операций Вагнера в Африке.
- Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на западе Запорожской области и продвигались на отдельных участках линии фронта.
- Украинские чиновники обсуждают принудительную мобилизацию Россией мирного украинского населения на оккупированных территориях Украины.
- Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать украинских детей в Россию якобы на каникулы.