Израиль обнародовал доказательства, что ХАМАС хранил оружие в больнице

Израильские военные обнародовали доказательства того, что подвал больницы города Газа использовался террористической группой ХАМАС для сокрытия оружия и, возможно, удержания заложников, похищенных 7 октября, сообщает Украинская правда.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС скрывается в больницах: "Сегодня мы раскроем это миру".

Хагари на видео представил доказательства того, что оружие ХАМАС хранится под детской больницей Рантиси в Газе.

Он также показал комнаты, которые, предположительно, использовались для удержания заложников. В одной комнате, похожей на гостиную, были оконные шторы, закрывающие кафельную стену, и календарь смены караула, начиная с 7 октября, дня, когда ХАМАС отправил тысячи террористов в Израиль.

В соседней комнате был стул с женским халатом и веревкой возле одной из его ножек, что, по словам Хагари, является доказательством использования ограничений.

Кресло было под оборудованием, подаренным Всемирной организацией здравоохранения, с детской бутылочкой наверху и пеленками на полу.

Хагари обвинил международные организации, финансирующие больницы, в содействии террору.

Также там был также мотоцикл, которым палестинец перевозил заложников в Газу. А также то, что было похоже на импровизированные ванные комнаты, кухню и вентиляционные трубы.

По словам Хагари, Израиль продолжает расследовать, действительно ли там удерживали заложников, и в понедельник туда были направлены криминалистические группы.

Среди оружия, найденного в подвале больницы, были жилеты для смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, сообщает ЦАХАЛ.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

Хагари назвал эту территорию командно-контрольным центром ХАМАС.

Израиль давно обвиняет ХАМАС в использовании больниц для сокрытия военной инфраструктуры. Террористическая группа использует пациентов как живой щит, заставляя Израиль уменьшить свое наступление или рисковать большими жертвами среди гражданского населения.

Международное право предоставляет больницам особую защиту во время войны. Но по данным Международного комитета Красного Креста, больницы могут потерять эти средства защиты, если комбатанты используют их для укрытия бойцов или хранения оружия.

По состоянию на пятницу более 11 000 палестинцев, две трети из которых были женщины и несовершеннолетние, были убиты с начала войны, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, которое не делает разницы между гражданскими и боевиками.