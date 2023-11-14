WP: Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков заложников

Правительство Израиля и ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению десятков заложников.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным источников издания в израильском правительстве, в случае, если будут согласованы последние детали договоренностей, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней.

Согласно проекту соглашения, израильские женщины и дети будут освобождаться группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Израиль хочет освободить 100 женщин и детей, но первоначальное число, вероятно, будет меньше. ХАМАС заявил, что готов освободить 70 женщин и детей. По словам израильского чиновника, обмен пленными будет сопровождаться временным прекращением огня на несколько дней.