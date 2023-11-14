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Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, вырос до уровня 36.16 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 38.59 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.93 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 44.27 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 4 коп до 39.96 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 8.72 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.160900 +0.083
EUR Евро 38.594500 +0.053
RUB Рубль 0.393160 +0.002
GBP Фунт стерлингов 44.268200 +0.174
CHF Швейцарский франк 39.961200 --0.037
PLN Польский злотый 8.717500 +0.007

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