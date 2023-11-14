Курс валют НБУ на 14 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, вырос до уровня 36.16 за 1 доллар.
Евро подорожал на 5 коп до 38.59 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 2 коп до 3.93 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 44.27 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 4 коп до 39.96 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 8.72 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.160900
|EUR
|Евро
|38.594500
|RUB
|Рубль
|0.393160
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.268200
|CHF
|Швейцарский франк
|39.961200
|PLN
|Польский злотый
|8.717500