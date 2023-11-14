Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, вырос до уровня 36.16 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 38.59 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.93 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 44.27 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 4 коп до 39.96 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 8.72 за 1 польский злотый.