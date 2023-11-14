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Ночью РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: 7 "Шахедов" сбила ПВО

Ночью РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: 7 "Шахедов" сбила ПВО
Фото: Рixabay

В ночь на 14 ноября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, баллистической и управляемой авиационной ракетой. Силам ПВО удалось уничтожить 7 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего оккупанты запустили 9 беспилотников типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ).

Также россияне выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из района Джанкой (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-35 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 7 ударных БпЛА Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

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