Ночью РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: 7 "Шахедов" сбила ПВО
В ночь на 14 ноября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, баллистической и управляемой авиационной ракетой. Силам ПВО удалось уничтожить 7 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего оккупанты запустили 9 беспилотников типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ).
Также россияне выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из района Джанкой (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-35 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 7 ударных БпЛА Shahed-136/131", – говорится в сообщении.