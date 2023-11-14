Салливан призвал одобрить помощь Украине: Возможности США уменьшаются

Конгресс США должен принять запрос президента, включающего помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это оказывает прямое влияние на национальные интересы США. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Укринформ.

"Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также (усиление – ред.) границы. Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее" , - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями - как с демократами, так и республиканцами - чтобы доказать аргументы" , - подчеркнул Салливан.

Комментируя ситуацию с поддержкой Украины, он подчеркнул, что без утверждения нового масштабного пакета в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

"Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться" , - сказал Салливан.

В этом контексте он отметил, что в обеих палатах хранится мощное большинство для того, чтобы принять запрос президента США. По его словам, "национальные интересы Соединенных Штатов терпят серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы".

Салливан также предостерег Конгресс от доведения ситуации до правительственного "шатдауна", угрожающего стране после 17 октября. Он отметил, что такое развитие может стать "сокрушительным ударом" прежде всего для американских военных, защищающих интересы национальной безопасности США.

Кроме того, по его словам, потенциальный "шатдаун" пошлет международной общности сигнал, "что Соединенные Штаты не могут объединиться на двухпартийной основе". Это особенно важно в момент, когда мир испытывает турбулентность, в том числе из-за войны РФ против Украины и борьбы Израиля против террористов ХАМАС.