Суд избрал Дубинскому меру пресечения

Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога, заседание проходило в закрытом режиме, сообщает Украинская правда.

"(Суд принял решение о − ред.) поддержке ходатайства обвинения и избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток − до 12.01.2024 года. То есть это называется "новый год в СИЗО" за то, что критиковал власть. Интересно, мандарины будут?" , – сказал Дубинский.

"Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату, который подозревается в государственной измене и участии в преступной организации. По решению суда депутат не менее 60 дней проведет под стражей без альтернативы внесения залога. Суд признал подозрение обоснованным, а доказательства достаточными" , – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

ГБР отмечает, что во взаимодействии с СБУ разоблачила депутата на участии в преступной деятельности, которая курировалась должностными лицами Генштаба ВС РФ, и осуществлении информационно-подрывной деятельности против Украины.

Нардеп сообщил, что суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме.

Дубинский назвал дело сфальсифицированным и политически мотивированным.

"В приведенных аргументах стороны обвинения нет ни одного факта, которые свидетельствовали бы о совершении мной государственной измены. Все эти сфальсифицированные обвинения основываются на показаниях человека, который 1,5 года назад пошел на сделку со следствием по делу Деркача. Дал на него все показания и показания о создании преступной организации, в которой он принимал участие.

Эти материалы исследовались НАБУ, также были переданы в Шевченковский суд, и все его показания стали основой для того, чтобы он сел в тюрьму на 5 лет за государственную измену по соглашению со следствием. Там ни одного упоминания о Дубинском нет. Полтора года назад, когда проводилось всестороннее расследование дела государственной измены Деркача, и где я давал показания как свидетель, никаких претензий ко мне со стороны следствия не было.

Полтора года после этого, по указанию, я считаю, Банковой, этого человека, который уже отбывает наказание, допросили еще раз и в своих показаниях он говорит, что он слышал, что якобы я где-то с кем-то договаривался, что он слышал или он считает, что, наверное, мне передавались какие-то средства. То есть какие-то предположения, которые не обосновываются никакими доказательствами стороной обвинения. Все эти материалы сфальсифицированы. Сейчас происходит политическое преследование за критику власти, которую я осуществляю в течение своей депутатской деятельности" , – заявил депутат.

Дубинский убежден, что это делают с одной целью − чтобы он "перестал создавать контент в YouTube, TikTok, Telegram, перестал критиковать власть" и чтобы поместить его куда-то, где он не мог бы этого делать.