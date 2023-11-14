В Брянской области РФ беспилотники атаковали химзавод – Baza

Ночью 14 ноября в Брянской области нашли беспилотник начиненный взрывчаткой, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

По данным Telegram-канала Baza, в ночь на 14 ноября в селе Сельцо, на территории Брянского химического завода нашли БпЛА самолетного типа, начинённый взрывчаткой.

"В строящемся цеху "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом" , - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают авторы, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб.

"В результате падения беспилотника пострадавших нет" , - отметили в канале.

Также ночью по словам Министерства обороны РФ, четыре "украинских" БПЛА уничтожены ночью над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.