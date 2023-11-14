Более 900 военных и 20 артсистем – Генштаб о потерях РФ в сутки
За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 920 военных, 8 танков, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 313470 (+920) человек,
- танков – 5362 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,
- РСЗО – 882 (+1) ед,
- средства ПВО – 580 (+0) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
- крылатых ракет – 1561 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9973 (+24) ед,
- специальной техники – 1081 (+2)