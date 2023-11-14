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Более 900 военных и 20 артсистем – Генштаб о потерях РФ в сутки

Более 900 военных и 20 артсистем – Генштаб о потерях РФ в сутки
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 920 военных, 8 танков, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 313470 (+920) человек,
  • танков – 5362 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,
  • РСЗО – 882 (+1) ед,
  • средства ПВО – 580 (+0) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
  • крылатых ракет – 1561 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9973 (+24) ед,
  • специальной техники – 1081 (+2)

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