Блинкен обсудил с новым главой МИД Британии помощь Украине

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, который возглавил МИД Соединенного Королевства, провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в нем говорили, среди прочего, о продолжении поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Кэмерон и Блинкен обсудили конфликт на Ближнем Востоке и потребности в гуманитарных паузах, а также "продолжающуюся поддержку Украины в ее борьбе с противоправной агрессивной войной России", отметили в британском МИД.

В Госдепе рассказали, что Блинкен поздравил Кэмерона с назначением и что они подчеркнули, что между Британией и США сохраняются особые отношения и это важно для региональной и глобальной безопасности.

Чиновники "обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия для увеличения поставок гуманитарной помощи гражданским в Газе. Также обсудили отношения с Китаем и сотрудничество для того, чтобы помочь Украине выстоять в агрессивной войне РФ", рассказали в коммюнике американской стороны.

Напомним, в понедельник Лондон объявил об изменениях в составе правительства. В частности, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возглавил МИД, а его предшественник на этом посту Джеймс Клеверли перешел в Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, которая отметилась в последнее время противоречивыми заявлениями.