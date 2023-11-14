Израиль может сделать больше для минимизации жертв в Газе – США

Администрация США считает, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирного населения в секторе Газа, однако может сделать и больше для этого. С таким заявлением выступил на прессбрифинге спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"По нашему пониманию, они (израильская сторона – ред.) действительно пытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения" , - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что израильское руководство заявляло об этом публично. Однако, по его словам, для этого можно приложить больше усилий.

"Мы считаем, что они могут предпринять дополнительные шаги" , - отметил спикер внешнеполитического ведомства.

Миллер при этом подчеркнул, что госсекретарь Блинкен четко заявил об этом израильской стороне, находясь в Тель-Авиве. Разговоры по этому поводу продолжаются.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами развертывание дополнительных полевых госпиталей для лечения гражданских из северной части сектора Газа.