В РФ снова раздались взрывы вблизи завода по производству "Кинжалов"

В подмосковной Коломне с утра сообщают о взрывах в районе "КБ Машиностроения", которое производит ракеты "Искандер" и "Кинжал". Очевидцы также заметили беспилотники.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

"Сегодня примерно в 7.30 в районе Голутвина снова раздался сильный взрыв. Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было отчетливо слышно. У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб", — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видео с пролетом беспилотника, вероятно, в сторону Коломны.

Напомним, результате атаки БПЛА на "КБ Машиностроения" в подмосковной Коломне в ночь на 11 ноября были повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

АО Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" — конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления. Является производителем ракет "Искандер" и "Кинжал".