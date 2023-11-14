Игнат: РФ стала чаще использовать ракеты Х-35

Российские оккупанты в последнее время стали запускать по Украине ракеты типа Х-35. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Лига.net.

По его словам, с тактической авиации россияне сейчас атакуют ракетами типа Х-35, Х-59 и Х-31.

"Х-35 — это не новая ракета, она унифицированная, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую россияне применяют все полномасштабное вторжение, она похожа по характеристикам на Х-59" , — сказал Игнат.

Он отметил, что атак баллистическими ракетами больше не стало.