Игнат: РФ стала чаще использовать ракеты Х-35
Российские оккупанты в последнее время стали запускать по Украине ракеты типа Х-35. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Лига.net.
По его словам, с тактической авиации россияне сейчас атакуют ракетами типа Х-35, Х-59 и Х-31.
"Х-35 — это не новая ракета, она унифицированная, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую россияне применяют все полномасштабное вторжение, она похожа по характеристикам на Х-59", — сказал Игнат.
Он отметил, что атак баллистическими ракетами больше не стало.
"Так было всегда. Знаем, что это нелегкая цель, работать по ней могут только Patriot и SAMP-T. Баллистику не пускают чаще, скорее регулярно, в меру возможностей. Также запускают С-300 и С-400", — резюмировал военный.