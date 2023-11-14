Столтенберг: НАТО должна больше помогать Украине, ситуация тяжелая

НАТО и европейские союзники должны больше помогать Украине, по мере того, как ситуация на поле боя в ее борьбе против российской агрессии остается тяжелой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед участием в деловом завтраке в рамках Совета министров ЕС по внешним отношениям, сообщает Укринформ.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президента Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах – поддержать Украину" , – подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос прессы относительно того, должна ли Украина искать пути для переговоров с Россией, руководитель НАТО отметил, что этот вопрос является исключительным вопросом для Украины, союзников по Альянсу является поддерживать ее в усилиях по защите страны.

"Это дело Украины – решать, каковы приемлемые условия для переговоров, и даже более важно – каковы приемлемые условия для любого соглашения. Ответственность союзников по НАТО – помочь Украине защитить себя. Потому что это также в наших интересах – продемонстрировать, что мы стоим за верховенство права, за международное право и помогаем Украине отбиваться от агрессивной войны" , – сказал генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что войны непредсказуемы по своей природе, поэтому никто не может сказать, как и когда завершится эта российская война против Украины.

"Что мы можем сказать – что по мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. В настоящее время мы не видим ни желания со стороны президента Путина вести переговоры вокруг приемлемого решения по Украине. Чтобы достичь этого нужно убедить президента Путина, что он не победит на поле боя" , – подчеркнул Столтенберг.