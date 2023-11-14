Дополнительные IRIS-T от Германии усилят украинскую ПВО – Игнат

Системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 дополнительно отправит Украине, - очень мощная вещь. Они усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Дополнительные системы IRIS-Т придут. Как сказал немецкий посол, они до конца года будут поставлены. И это достаточно хорошая для нас информация", - сказал Игнат.

Он отметил, что IRIS-Т - новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении, и которые Германия производит для Украины. И несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.

"То есть два подразделения с радаром, командным пунктом и пусковыми установками, которые идут в составе зенитно-ракетного подразделения. Как говорят на Западе - батарея, а у нас - дивизион. И это собственно такие два подразделения усилят то или иное направление. Это чрезвычайно мощная вещь" , - подчеркнул спикер.

Германия до конца года отправит Украине еще две системы IRIS-Т

Вчера стало известно, что до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой. Об этом рассказал посол Германии в Украине Марти Егер.

Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По мнению посла, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.