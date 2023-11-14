Британская разведка: РФ планирует увеличить производство высокоточных боеприпасов

Доступ к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним ключевых факторов для российской армии на украинском фронте этой зимой. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, Россия объявила, что увеличит производство своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшит характеристики снарядов для устойчивости к плохим погодным условиям.

По данным британской разведки, российская артиллерия уже добилась успеха в боях с "Краснополем", часто используя его для точного поражения отдельных украинских машин.

Весте с тем, российская оборонная промышленность не может производить достаточное количество обычных боеприпасов. Планируемое увеличение производства "Краснополя", скорее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности.

"Россия использует беспилотные летательные аппараты для обозначения целей для "Краснополя", направляя на цель лазерный луч. Однако облачность стала ключевым фактором, ограничивающим эффективность снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить энергию лазера и маневрировать для нанесения удара" , - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя" и сократить время лазерного наведения снаряда.

"С приближением зимы вполне вероятно, что доступ России к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине" , - отмечает британская разведка.

"Краснополь" - корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм или 155 мм. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор.