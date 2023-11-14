"Укрнафта" получит почти 100 млрд доходов за первый год под госуправлением

За первый год работы под управлением государства ПАО "Укрнафта" получит 95 млрд грн дохода, что вдвое превысит среднегодовой показатель за последнее десятилетие.﻿ Об этом заявил гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий, сообщает Экономическая правда.

Корецкий отметил, что чистая прибыль компании за первое полугодие 2023 года составила 14,1 млрд грн. На сегодня чистая прибыль превысила 20 млрд грн.

"И это намного больше, чем за предыдущие годы. Для сравнения, кумулятивный результат за предыдущие 10 лет - миллиардные убытки. Планируем, что доход компании за 2023 год будет на уровне 95 млрд грн. То есть, более чем вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие" , - заявил Корецкий.

По словам гендиректора компании, план налоговых платежей за весь 2023 год - 27 млрд грн, в том числе - около 5 млрд грн налога на прибыль. За последние 10 лет было уплачено 12 млрд грн налога на прибыль.

Кроме того, государство получит от Укрнафты не менее 6 млрд грн дивидендов, что является рекордом за последние 10 лет.

Однако планы "Укрнафты" увеличить добычу нефти на 6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом не реализуется, поскольку прирост добычи будет меньше, чем ожидалось, он все же состоится. Добыча газа, наоборот, превысит плановые показатели.

Также планы по бурению новых скважин будут оставаться без изменений: 9 скважин в 2023 году и 30 скважин в 2024 году. Для сравнения, в последние годы Укрнафта бурила по 1-2 скважины в год.

Корецкий также сообщил о ряде важных изменений в деятельности компании. В частности, "Укрнафта" начала создавать собственный парк бензовозов, использовать лицензию поставщика электроэнергии, уменьшать проблемную дебиторскую задолженность и увеличивать продажи в сети АЗС.