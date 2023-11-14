Аккаунт в Threads можно удалить, оставив профиль в Instagram

Meta обновила Threads, позволяя пользователям удалять свои аккаунты в приложении, не удаляя при этом свой аккаунт в Instagram. Об этом заявил руководитель Threads Адам Моссери, сообщает Лига.net.

Обновление появилось вскоре после того, как Meta ввела еще одно изменение настроек, позволяющее пользователям Threads отказаться от продвижения их сообщений в главных лентах Instagram и Facebook.

Несмотря на эти изменения, Instagram и Threads все еще тесно связаны. Чтобы использовать Threads, требуется аккаунт в Instagram, и приложение опирается на входящие сообщения Instagram для обмена сообщениями.

Однако Meta намерена сделать Threads более независимым, сделав его совместимым с протоколом с открытым исходным кодом ActivityPub. Это позволит пользователям взаимодействовать с контентом Threads даже без наличия Instagram-аккаунта.