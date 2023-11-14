H&M возобновляет работу еще в двух киевских ТРЦ

Начиная с 16 ноября магазин H&M возобновит свою работу в Retroville и River Mall, сообщает Укринформ.

"Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. В ближайшие недели мы планируем постепенно возобновить работу остальных магазинов в Киеве. Следующие открытия – в Retroville и River Mall 16 ноября" , - говорится в сообщении представительства компании.

Как сообщалось, H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения. Летом 2023 года компания H&M объявила, что планирует постепенно снова открыть большинство своих магазинов в Украине с ноября этого года.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. В начале полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять – в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове.