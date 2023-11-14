Буданов: Есть надежда, что 2025 станет переломным для РФ

Цепочки производства в РФ еще не разрушены, но кризисные явления ужесточаются. Это станет ощутимее в 2025 году. Такое мнение высказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, сообщает Новое время.

По его мнению, война сможет проходить еще долго – россияне просто не будут подписывать ни одного договора с Киевом и коалицией союзников. И дальше будет совершать хаотические обстрелы нашей территории, но без ведения мощных боевых действий.

Отвечая на вопрос "Сколько времени РФ может вести боевые действия высокой интенсивности?" руководитель ГУР перечислил факторы, от которых будет зависеть недалекое будущее государства-агрессора: системные изменения в российской экономике, внешняя поставка товаров военно-технического назначения и психологический фактор - рост усталости от войны в обществе.

"Пока в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15-20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они ощутят в 2025 году» , - говорит Буданов.