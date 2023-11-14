Десятки аэропортов и авиакомпаний РФ отключат от доменной зоны .aero

Российские авиакомпании и аэропорты отключат от международной доменной зоны .aero.﻿ Такое решение принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует указанную доменную зону/, сообщает Экономическая правда.

Решение принято в связи с санкциями и войной в Украине.

В доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Этот домен используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и др.), а также 15 авиакомпаний ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Икар", "Алроса" и др.).

Эту информацию подтверждают по крайней мере три источника в авиационной отрасли.

В то же время, как утверждает издание, Россия попыталась решить эту проблему деньгами, хотя и не надолго.

По информации одного из источников, регистратор Ru-Center, получив уведомление от швейцарской стороны, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов.

Каким образом факт спешной оплаты доменов может повлиять на введение санкционных мер, российские СМИ не сообщают.