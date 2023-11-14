В ЕС объяснили ситуацию с предоставлением миллиона боеприпасов Украине

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов они изучат ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в разговоре с прессой перед встречей министров в Брюсселе.

"Мы планируем детально изучить, на каком этапе мы сейчас… и какими могут быть темпы" , – отметил Боррель в ответ на вопрос об обещанном миллионе боеприпасов для Украины.

Он объяснил, что это вопрос заключенных контрактов и имеющегося для этого финансирования у стран-членов.

По его словам, по первому направлению – предоставление того, что европейские армии имели на своих складах – страны ЕС вышли на ожидаемые показатели. По его словам, Украине уже передано более 300 000 боеприпасов.

"Помните, что европейская индустрия очень многое экспортирует. Около 40% производимого экспортируется в третьи страны. То есть речь не идет о нехватке производственных мощностей, дело в том, что эта продукция идет на другие рынки. Возможно, нам стоит попытаться направить эту продукцию на приоритет номер один – то есть Украину" , – отметил главный дипломат ЕС.

На вопрос о политической поддержке такого решения Боррель ответил, что европейские производители оружия действуют по логике игроков на рынке.