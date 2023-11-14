Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, охватывающем разнообразное оборудование – от танков до защитных очков. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ, сообщает Европейская правда.

В новую партию помощи вошли:

10 танков Leopard 1A5;

14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);

1020 снарядов калибра 155-мм;

1 машина для разминирования Wisent 1;

10 БПЛА-разведчиков Vector;

10 тысяч защитных очков;

14 радаров GO12;

3 автомобиля для патрулирования;

4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

16 грузовиков Zetros;

13 грузовиков MAN TGS;

1,4 млн патронов;

Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.