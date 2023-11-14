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Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Фото: Рixabay

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, охватывающем разнообразное оборудование – от танков до защитных очков. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ, сообщает Европейская правда.

В новую партию помощи вошли:

  • 10 танков Leopard 1A5;
  • 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);
  • 1020 снарядов калибра 155-мм;
  • 1 машина для разминирования Wisent 1;
  • 10 БПЛА-разведчиков Vector;
  • 10 тысяч защитных очков;
  • 14 радаров GO12;
  • 3 автомобиля для патрулирования;
  • 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 13 грузовиков MAN TGS;
  • 1,4 млн патронов;

Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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