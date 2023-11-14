Ермак: Следующий год станет решающим в войне с Россией

Следующий год станет решающим в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, приближается переломный момент. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Приближается поворотный момент в войне. Следующий год будет решающим" , - отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента рассказал, что контрнаступление ВСУ "развивается". В частности, украинские войска уже закрепились на левом берегу Херсонской области.

Он также призвал США еще больше усилить санкции против России, а также увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны в преддверии зимы.