"Нафтогаз" с начала года перечислил более чем на 75 млрд налогов

Группа Нафтогаз с января по октябрь заплатила в государственный бюджет 69,8 миллиарда гривен, еще почти 6 миллиардов поступили в местные бюджеты, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что поступления от Группы в госбюджет составляют 11,5% платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

"Наша работа – это не только энергетическая устойчивость страны, это и экономическая устойчивость. В октябре наши предприятия отчислили в госбюджет 4.7 млрд. грн. Мы постоянно работаем над увеличением своей прибыли, что в свою очередь влияет на рост отчислений в бюджет страны" , – отметил глава правления Алексей Чернышев.

Прибыль Группы в первом полугодии составила 6,6 миллиарда гривен.