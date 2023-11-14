Минобороны Германии: ЕС не успеет передать Украине миллион снарядов

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Об этом Писториус сказал, прибыв на заседание министров обороны ЕС во вторник.

"Мы должны исходить из того, что отметка в один миллион не будет достигнута" , – сказал министр.

Он отметил, что сегодня было бы правильно задать вопрос, было ли число в миллион снарядов когда-нибудь реалистичным.

"Были голоса, которые говорили: "Будьте осторожны, миллион – это легко решить, деньги есть. Но должно быть производство. К сожалению, предостерегающие голоса правы" , – добавил министр.

Он призвал отрасль увеличить производство и сказал, что страны ЕС уже работают с производителями над этим.