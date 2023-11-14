На трех направлениях увеличилось количество вражеских штурмов – Зеленский

Оккупанты усилили штурмы на Авдеевском, Купянском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания.

На селекторе заслушали отчеты разведок, графики поставок боеприпасов, ракет, техник и сведения с фронта.

"Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции" , – говорится в сообщении президента.



оккупанты также продолжают обстрелы Херсона. Зеленский рассказал, что на прошлой Ставке "существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО".

Среди прочего, президент рассказал, что военные постоянно анализируют изменения в тактике применения оккупантами беспилотников и "вносят коррективы в работу нашей ПВО".