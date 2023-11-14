Блинкен признал, что у Госдепа есть разногласия из-за Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал разногласия в Госдепе относительно подхода администрации президента Джо Байдена к войне между Израилем и ХАМАС. Об этом он написал в электронном письме к сотрудникам, доступ к которому получил CNN, сообщает Европейская правда.

Его послание к персоналу Госдепа появилось на фоне растущего гнева и несогласия не только среди сотрудников ведомства, но и в администрации Байдена в целом.

По словам госсекретаря, некоторые люди в Госдепе могут не соглашаться с подходами, которые применяет ведомство, или иметь свои взгляды на то, что можно сделать лучше.

"Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим кризисом, имеют глубокие личные последствия. Страдания, которые возникают при ежедневном просмотре фото младенцев, детей, стариков, женщин и других гражданских лиц, страдающих от этого кризиса, невыносимы. Я сам это чувствую" , – говорится в письме Блинкена.

Глава Госдепа отметил, что в Вашингтоне организуют форумы, чтобы сотрудники могли предоставить обратную связь.

"Мы слушаем: то, чем вы делитесь, формирует нашу политику и наши сообщения" , – подчеркнул он.

Блинкен также представил обзор своей поездки на Ближний Восток и в Азию на прошлой неделе, заявив, что главная цель США остается неизменной: как можно быстрее завершить конфликт, поддерживая право и обязанность Израиля, в полном соответствии с международным гуманитарным правом, гарантировать, что террористическая атака от ХАМАС, подобная 7 октября, никогда не повторится.