Денежные переводы сократят до 10 секунд в 2025 году – НБУ

Переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) ускорил перевод денег. В 2025 году перевод будет производиться в течение 10 секунд, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

По его словам, уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.

"А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы - средства будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд (цель - 2 секунды)" , - сказал он.

Новая система СЭП

Напомним, новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Благодаря стандарту ISO 20022 появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЕП и их клиентов.

Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.