Оккупанты хотят захватить Угледар для дальнейшего продвижения – ВСУ

Российские оккупанты хотят захватить Угледар, так как город расположен на господствующей высоте. Об этом сообщил представитель 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, ситуация в районе Угледара "более-менее стабилизировалась", россияне наносят регулярные удары артиллерией и авиацией по городу и окрестным поселкам.

"Неделю-полторы назад был штурм. Город на господствующей высоте, а поэтому им важно его взять, чтобы двигаться дальше. Мы этот штурм отбили очень удачно, уничтожили 90% тяжелой техники, которую использовал враг" , — сказал Прилипка.

Военный отметил, что у оккупантов сейчас нет "бронированного кулака", но они используют танки и боевые машины пехоты для прикрытия штурмовиков.