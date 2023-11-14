Лидер республиканцев в Сенате поддержал бюджет без финансирования для Украины

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл поддержал бюджет на два месяца без денег для Украины и Израиля. Об этом он сказал в Конгрессе, цитирует его The Hill, сообщает Лига.net.

По его словам, он поддерживает предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о финансировании правительства на два месяца, чтобы избежать остановки его работы.

Макконнелл похвалил предложение Джонсона как "ответственную меру, которая позволит сохранить свет, избежать вредного сокращения федеральных расходов".

Принятие этой инициативы позволит американским законодателям завершить работу над годовыми законопроектами о расходах в течение следующих двух месяцев.

Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о продлении текущего уровня финансирования до 2024 года, не будет еще одного обязательного государственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля, который будет действовать до января.